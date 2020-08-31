В Якутии выделят в три раза больше средств на привлечение медиков в села, чем год назад

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Якутии предусмотрели на программу по привлечению медиков в села 275 млн рублей, это в три раза больше суммы, направленной в регионе на эти цели в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

"В этом году финансирование программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Якутии составляет 275 млн рублей, из них 253 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета, 22 млн рублей - из регионального бюджета. Всего планируется привлечь в сельские больницы 124 врача и 27 фельдшеров", - сказали в пресс-службе, отметив, что 50 медиков уже выехали на работу в села.

С 2020 года в регионе размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселки городского типа, села и рабочие поселки, получат по 2 млн рублей, фельдшеры - по 1 млн рублей. Врачам, работающим в городах с населением до 50 тыс. человек, предусмотрено по 1 млн рублей, фельдшерам - по 500 тыс. рублей.

По данным ведомства, в 2019 году выплаты по этим программам на общую сумму 84 млн рублей получили 97 якутских медиков, выехавших на работу в сельскую местность и в арктические районы.

Всего с 2012 по 2018 годы в якутские села отправились работать более 700 врачей и фельдшеров. Обе программы направлены на привлечение кадров в сельскую местность, при этом особое внимание уделяется арктическим районам республики, куда всего поехали работать более 180 медиков.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитанного до 2024 года включительно. Он предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.