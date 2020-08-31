На Чукотке в этом году откроется школа экспорта Российского экспортного центра

ТАСС, 31 августа. Предприниматели Чукотки начнут проходить обучение в школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) в 2020 году. Образовательную программу планируется начать в четвертом квартале, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Школа экспорта РЭЦ начинает работу на Чукотке, площадкой для предоставления образовательных услуг станет центр "Мой бизнес". Школа экспорта РЭЦ - это лицензированная образовательная организация, созданная на базе Российского экспортного центра для обучения представителей российских компаний в регионах основам экспортной деятельности", - говорится в сообщении.

Местные предприниматели станут участниками обучающих семинаров "Жизненный цикл экспортного проекта", программа состоит из 11 курсов по всем этапам экспортного проекта: от выбора рынка и поиска покупателя до возврата валютного НДС.

Запуск образовательной программы стал возможным после подписания четырехстороннего соглашения между окружным департаментом финансов, экономики и имущественных отношений, РЭЦ, Школой экспорта РЭЦ и Фондом развития экономики и прямых инвестиций, который будет региональным оператором проекта.

"В рамках соглашения центр "Мой бизнес" имеет возможность более широко охватить развивающие мероприятия для предпринимателей региона, дать им возможность выйти на новый уровень качества, партнерской среды, широты представляемой продукции, - приводятся слова начальника Центра поддержки экспорта Чукотки Виктора Местецкого. - Мы видим определенный дефицит знаний, навыков и, как следствие, уверенности у нашего бизнеса в части вывода продукции на рынки зарубежных стран. Поэтому такая программа должна позволить чукотскому предпринимательству сориентироваться в тонкостях экспортной деятельности, научить особенностям подготовки выхода продукции на зарубежные рынки".

Увеличение экспорта товаров и услуг является важным показателем реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.