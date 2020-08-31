Власти Кубани разработали проект восстановления рек после засухи

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края разработали проект восстановления рек после рекордной засухи 2020 года. Глава региона Вениамин Кондратьев попросил министра природы России включить работу по восстановлению рек в национальный проект "Экология", написал губернатор в Telegram.

"[Региональные власти] подготовили свой проект по восстановлению рек. Попросил Дмитрия Кобылкина оказать содействие в финансировании, чтобы проводить необходимые мероприятия в рамках национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также были разработаны мероприятия по расчистке шести участков рек, на эти цели планируется направить более 2,7 млрд рублей.

В августе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в связи с низкой проточностью в бассейне реки Кубань из-за отсутствия осадков в регионе в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Геленджике, где вода подается по графику уже более месяца.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. В Ейске, Новороссийске, Геленджике и ряде других городов региона были введены графики подачи воды. Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.