Мишустин поручил установить для ДФО показатели по нацпроектам выше среднероссийских

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральные ведомства должны предусмотреть в национальных проектах, за реализацию которых они отвечают, показатели для регионов Дальнего Востока выше среднероссийского уровня. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в макрорегион, сообщается на сайте кабмина.

"Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию национальных (федеральных) проектов и программ, предусмотреть для каждого субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, плановые значения всех показателей на уровне выше среднероссийского", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, ведомства должны обеспечить достижение этих показателей к 2024 году, предусмотрев в федеральном бюджете необходимый уровень финансирования. Доклад в правительство по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2020 года, далее - ежегодно.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планировалось реализовать до 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству и Госсовету скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года.