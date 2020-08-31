Первый мобильный технопарк "Кванториум" начал работу в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Первый в регионе мобильный технопарк "Кванториум", созданный по программе нацпроекта "Образование", начал работу в Ленинградской области. В течение года он будет курсировать в шести районах, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Детский мобильный технопарк "Кванториум" во Всеволожске готов к работе с 1 сентября. Открытие состоялось сегодня, команда кванторианцев провела презентацию возможностей лаборатории "на колесах", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, мобильный "Кванториум" создали по программе регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах. В течение учебного года запланирована его работа в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Всеволожском и Лужском районах. Ранее сообщалось, что в каждом районе занятия будут проходить на протяжении двух недель трижды за учебный год.

Дети смогут заниматься технологией, а также уроками дополнительной программы образования. В их числе "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR", "Информационные технологии", "Геоинформационные технологии", "Аэротехнологии", "Промышленная робототехника", "Промышленный дизайн" и "Хайтек". Обучаться в мобильном технопарке в каждом районе смогут не менее 180 учеников 5-11 классов. Регион также планирует закупить еще два мобильных технопарка, на базе "Кванториума" в Сосновом Бору оборудование закупят в 2021 году, в Кировске технопарк появится в 2022 году.