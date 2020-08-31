Курские власти планируют направить 12 млрд рублей на модернизацию ЦРБ и поликлиник

КУРСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Курской области планируют увеличить в три раза - до 12 млрд рублей - финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в части модернизации первичного звена. Об этом сообщил в понедельник на заседании администрации области замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Андрей Белостоцкий.

"Модернизация первичного звена - сумма у нас значительно увеличилась. По поручению правительства, нацпроект ["Здравоохранение"] был смещен с 2020 года на январь 2021 года. В прошлом году мы заявляли 4 млрд рублей, сейчас в три раза больше", - сказал Белостоцкий.

По словам замглавы региона, за счет дополнительного финансирования в регионе на 75% обновят амбулаторно-поликлиническую сеть и на 80% - медицинское оборудование. Кроме того, по нацпроекту в 2021 году в Курской области запланировано строительство ФАПов, отдельных модулей для врачей общей практики, капитальный ремонт поликлиник центральных районных и городских больниц, капитальное строительство, в том числе трех поликлиник в Курске.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.