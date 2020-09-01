Начался второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Второй сезон Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior начался в среду, оба этапа - отборочные туры и финал - пройдут в 2020 году дистанционно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Проект реализуют второй год подряд Кружковое движение НТИ, АНО "Россия - страна возможностей", Агентство стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". В первом сезоне заявки на участие подали почти 23 тыс. российских школьников 5-7 классов из 84 регионов России, финалистами стали 1 220 школьников. Всероссийские командные инженерные соревнования пройдут по пяти направлениям: технологии для человека, технологии для среды обитания, технологии для космоса, технологии для виртуального мира и технологии для мира роботов.

"В этом году мы сохраним все возможности проекта, которые были заложены в него на старте. Мы продолжим обучать ребят навыкам командной работы, максимально будем вовлекать их в особенности современной инженерной деятельности и, конечно, знакомить с прорывными технологиями. Оба этапа соревнований - отборочные туры и финал - пройдут полностью в дистанционном формате. Отборочный этап стартует 19 сентября", - процитировали в пресс-службе генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что ребята, которые подадут заявки в последний момент, ничего не потеряют и будут участвовать в этом этапе наравне с другими конкурсантами. Прием заявок на участие в проекте от учеников 5-7 классов продлится до 16 октября. В пресс-службе отметили, что победители смогут принять участие в других образовательных программах и конкурсах Кружкового движения НТИ, платформы "Россия - страна возможностей" и партнеров Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior. Кроме того, участие в этом проекте станет хорошей подготовкой к Олимпиаде Кружкового движения НТИ для 8-11 классов.

"Прошлой осенью на участие в соревнованиях зарегистрировалось около 23 000 ребят, 1 220 из них вышли в финал. Мы продолжаем развивать направление по работе со школьниками из средних классов. Конечно, дистанционный формат имеет свои сложности, но мы твердо намерены приспособиться к современным реалиям, не снижая планку качества. Кроме того, есть и очевидные плюсы онлайна - он позволяет нам дотянуться до каждого российского школьника, где бы тот ни жил", - сказал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, которого процитировали в пресс-службе.

Лунные базы и городская среда

Задания подготовили для школьников таким образом, чтобы увлечь их и позволить примерить на себя роль специалиста будущего. Например, в финале сферы "Технологии для космоса", над которой работает команда "Академии цифровых технологий", участникам предстоит выполнить несколько миссий, связанных с функционированием лунной базы. Кроме школьных знаний физики, информатики и базовых фактов об устройстве Вселенной команды продемонстрируют навыки программирования на Arduino, работы в САПР и 3D-печати. В рамках сферы "Технологии для виртуального мира" школьникам предстоит разработать игровой проект на стыке развлечения и образования с использованием геймификационных практик. Участники будут программировать на языке Scratch.

Задания адаптированы для школьных соревнований, но связаны с реальными проблемами и задачами инженерно-технологического сообщества. Так, задание сферы "Технологии для мира роботов" команда разработчиков "Коптер Экспресс Технологии" посвятила вопросам использования беспилотных летательных аппаратов в борьбе с экологическими проблемами. Финалистам предстоит использовать симулятор автономных полетов, программировать на Python, работать с платформой Arduino. Участникам сферы "Технологии для среды обитания", задание которой готовят сотрудники Иркутского государственного университета, предстоит исследовать городскую среду и ее влияние на жителей, используя анализ данных и облачные сервисы, навыки программирования и работы с графиками.

В сфере "Технологии для человека", над которой работает команда BiTronics Lab, участники займутся созданием человеко-машинных интерфейсов для регистрации биосигналов человека и управления виртуальными аватарами в реальном времени. Школьники, выбравшие эту сферу, продемонстрируют свои умения в области программирования, электроники и электрофизиологии.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация. На сегодняшний день 13 из 25 проектов платформы реализуются в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.