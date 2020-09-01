В Приморье открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Мобильные пункты для вакцинации граждан от гриппа начали работать в четырех городах Приморья. Специализированные палатки установили в наиболее проходимых местах Владивостока, Находки, Артема и Уссурийска, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Кампания по вакцинации населения от гриппа стартовала в Приморье во вторник, 1 сентября. Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, в этом году для удобства граждан в четырех крупных городах: Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске, в наиболее проходимых местах оборудованы мобильные пункты вакцинации. Специальные палатки соответствуют всем санитарным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко разъяснила, что площадь каждого мобильного пункта вакцинации составляет 60 кв. м, что позволяет вместить одновременно до 10 человек при соблюдении социальной дистанции. Внутри есть все необходимое медицинское оборудование, включая противошоковые наборы, на случай аллергической реакции у пациентов. Медперсонал работает с соблюдением обязательных санитарных норм.

Решение о вакцинации против гриппа граждане принимают добровольно. Медики отмечают, что в этом сезоне прививочная кампания особенно важна, поскольку высока вероятность, что осенью одновременно будут циркулировать и вирус гриппа, и коронавирус. Прививки от гриппа до конца 2020 года в крае планируется сделать 1,1 млн жителей региона.

Бесплатная вакцинация доступна жителям Приморья в поликлиниках, к которым они прикреплены. В сельских населенных пунктах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральной районной больнице. Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в районную больницу жителей малочисленных сел.

Плановая вакцинация населения в крае проходит в рамках рассчитанной до 2027 года программы "Развитие здравоохранения Приморского края" и соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение".