Строительство новой коррекционной школы в Петрозаводске начнется не ранее 2022 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями в Петрозаводске по нацпроекту "Образование", запланированное на период 2020-2021 годов, начнется не ранее 2022 года после утверждения нового генплана административного центра Карелии. Об этом ТАСС сообщил министр образования республики Роман Голубев.

Строительство новой коррекционной школы-интерната на 300 мест для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи и проблемами со зрением планировалось начать на участке в жилом районе Петрозаводска Древлянка, однако местные жители выступили против, так как работы предполагали частичную вырубку парка, который люди благоустраивали несколько лет в рамках региональных программ поддержки. Тогда власти города предложили другой участок в жилом районе Соломенное, но он не устроил уже семьи воспитанников коррекционных школ из-за соседства с республиканским туберкулезным диспансером, а также слабо развитой системы общественного транспорта и другой городской инфраструктуры.

"Выбор участка [для строительства школы] предполагает изменение генерального плана. К началу следующего года город эту работу должен провести, после этого можно будет фактически выбрать новый участок. Проектно-сметная документация по такому большому учреждению готовится до года, и только потом начинается федеральное финансирование. В 2021 году мы сможем определяться, но строительство начнется не ранее 2022 года, вопрос находится на контроле у министерства. Родители приняли решение, что нужно не торопиться и выбрать другой земельный участок", - сказал собеседник агентства.

По словам Голубева, многие родители высказали пожелание построить новый коррекционный интернат в жилом районе Кукковка, а власти города, в свою очередь, подтвердили готовность обсуждать конкретный участок для будущего образовательного объекта. После того, как проект будет готов, власти республики подадут новую заявку на полное финансирование объекта, стоимость которого, по предварительным расчетам, составит около 1,5 млрд рублей.

"Отборы на строительство образовательных организаций происходят постоянно, поэтому совершенно реально рассчитывать на федеральный источник [финансирования], но просить полную стоимость мы сможем только тогда, когда мы будем понимать уже земельный участок. Это планомерная работа на несколько лет, но от этих планов мы ни в коем случае не отказываемся", - подчеркнул министр образования Карелии, добавив, что сумма в 265 млн рублей, которую регион ранее планировал привлечь из федерального бюджета на строительство коррекционной школы в 2020-2021 гг., оказалась недостаточной для строительства современного интерната для детей с инвалидностью.

Новое здание коррекционной школы должно объединить учащихся двух петрозаводских коррекционных интернатов - №23 и №21.