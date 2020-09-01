В Бурятии около 300 специалистов прошли обучение для работы c пожилыми

УЛАН-УДЭ, 1 сентября. /ТАСС/. Социальные работники, сиделки, сотрудники учреждений постоянного и временного пребывания пожилых и инвалидов в Бурятии - всего около 300 специалистов - прошли обучение для работы по системе долговременного ухода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканского министерства социальной защиты населения.

"В Бурятии реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Обучение, подготовку по уходу за такими подопечными прошли порядка 300 человек, слушатели курсов стали профессиональными сиделками, некоторые повысили свои профессиональные навыки", - сообщили в министерстве.

Специальные курсы организованы, в том числе с привлечением сотрудников московского благотворительного фонда "Старость в радость". Цель программы - внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, повышение качества оказываемой помощи. В ходе занятия специалисты обучаются правильной смене белья, проведению гигиенических процедур по уходу за маломобильными людьми, оказанию первой медицинской помощи.

В 2020 году Бурятия вошла в число пилотных регионов по реализации федерального проекта "Создание системы долговременного ухода". На обучение специалистов направлено около 2 млн рублей. Всего для реализации проекта по внедрению системы долговременного ухода в республике в 2020 году из федерального бюджета выделено 45 млн рублей, на 2021 год запланировано 66,7 млн рублей, на 2022 год - 124,7 млн рублей. Из республиканской казны до 2022 года для реализации проекта будет выделено около 5 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.