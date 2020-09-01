В Петрозаводске открылся новый детский сад

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Детский сад в жилом районе Петрозаводска открылся для 300 воспитанников. До конца года в Карелии откроются еще два детских сада. Об этом во вторник в ходе торжественной церемонии сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Очередное радостное событие у нас - открывается садик. И сегодня уже первые воспитанники посетили его и, я надеюсь, оценили современное, оснащенное всем оборудованием, здание. В этом районе очень нужен садик - много молодых семей проживает здесь, в [жилом комплексе] "Каскаде". Этот садик принимает 300 ребят, 200 ребят - две трети - это группы ясельного возраста. Это самая большая потребность по нашей очереди. Так, с каждым [новым] учреждением мы решаем проблему", - сказала она.

До конца сентября в республике откроются еще два новых дошкольных учреждения - в селе Заозерье и поселке Шуя Прионежского района. Открытие детских садов проходит по национальному проекту "Демография". На приобретения соцобъекта в Петрозаводске стоимостью более 264 млн рублей из федерального бюджета было получено почти 87 млн рублей. Новое трехэтажное здание отвечает всем современным требованиям. Здесь есть 12 групповых помещений, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, процедурный кабинет, два кабинета для занятий с детьми, кабинет педагога-психолога, методический кабинет. Детсад оснащен наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, продумана доступная среда для маломобильных граждан и людей с инвалидностью.

"Сегодня действительно очень важно, чтобы у молодых семей, детей, была возможность попадать в детские сады, ясельные группы как можно раньше, а у родителей была возможность спокойно работать на благо города, на благо республики", - отметила вице-премьер Карелии Лариса Подсадник.

Проблему очередей в детские сады в регионе должны решить до конца 2021 года, но локально в некоторых населенных пунктах этот вопрос уже закрыт. Так, в поселке Шуя новый детский сад на 80 мест на текущий момент полностью снимет вопрос доступности дошкольных учреждений. В селе Заозерье новый садик на 200 воспитанников не только увеличит количество мест, но и заменит старый детских сад

"Открывать [оба детских сада] будем также в сентября. Сейчас идет процедура лицензирования, [учреждения] доукомплектовываются мебелью. Это очень серьезно решит проблему Прионежского района, потому что Прионежье сейчас очень активно заселяется, и молодыми семьями в том числе: люди работают в городе, а проживают в районе, и там была очень большая проблема с очередностью. Эти два образовательных учреждения решают ее [в двух населенных пунктах], семьям будут предоставляться места фактически в день обращения", - рассказала ТАСС Подсадник.