Во владимирском вузе разработали виртуальный симулятор работы на лазерном оборудовании

ВЛАДИМИР, 1 сентября. /ТАСС/. Симулятор работы на лазерном оборудовании с применением технологии виртуальной реальности VR/AR разработали во Владимирском государственном университете. Программное обеспечение позволяет удаленно готовить специалистов к работе на дорогостоящем оборудовании, сообщил ТАСС во вторник научный руководитель проекта, аспирант Денис Немировский.

"Чтобы начать работать на лазерном оборудовании, которое стоит несколько миллионов рублей, нужно пройти серьезную подготовку, получить допуски, и это невозможно сделать с несколькими потоками студентов. Нами разработан прототип, который позволяет с помощью очков виртуальной реальности визуально посмотреть, как работают эти приборы, а также дает возможность выполнить различные виды работ", - сказал он.

Смоделированное оборудование визуально повторяет собой реальные инструменты для научных исследований в области фотоники, оптоинформатики и лазерной физики, где под виртуальный лазерный луч можно выставлять различные приборы, датчики, металлы, проводить лабораторные и научные работы. Кроме того, разработана система оценки качества работы с виртуальным устройством, на основании которой можно в дальнейшем определять наиболее талантливых студентов для работы на реальных предприятиях.

Как уточнил собеседник агентства, инструменты для разработки проекта предоставлял владимирский технопарк "Кванториум-33".

Как пояснили в пресс-службе вуза, проект по созданию виртуального устройства стал одним из победителей программы "Умник-VR/AR" 2020 года Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ". По словам Немировского, в течение двух лет на доработку программы из федерального бюджета на проект будет выделено 500 тыс. рублей.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Ее основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпрограммы - свыше 1,5 трлн рублей.