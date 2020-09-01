В Ростовской области открыли Дом научной коллаборации на базе технического университета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Дом научной коллаборации имени Александра Попова, созданный по проекту "Успех каждого ребенка", открыли на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Дом научной коллаборации - это новая форма. Направления, по которым здесь занимаются ребята, соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ до 2030 года. Это робототехника, биоинженерия, беспилотные системы, - рассказал Гуськов. - База материально-техническая, которая здесь создана, самая современная. Это новый стандарт учреждений дополнительного образования научно-технической направленности".

По словам Гуськова, власти намерены тиражировать проект, подобные учреждения дополнительного образования планируется открыть и в других городах и районах региона. "Все это сделано для того, чтобы привлечь школьников начиная с 10-летнего возраста и чтобы им захотелось заниматься наукой, новыми технологиями", - отметил Гуськов.

Как рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи, университет стремится реализовывать проекты, нацеленные на развитие не только вуза, но и региона в целом. "Сегодня нужно вкладывать в молодежь, в образование - в этом будущее. Уверен, Дом научной коллаборации расширит образовательные возможности молодых дончан и позволит вовлечь их в научно-исследовательскую деятельность", - отметил Месхи.

В пресс-службе ДГТУ сообщили, что Дом научной коллаборации создан в рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Инвестиции в создание первого в Ростовской области подобного образовательного центра составили 10,6 млн рублей. В центре реализованы такие образовательные проекты, как "Детский университет" - для школьников 5-9-х классов и "Малая академия" - для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. Школьники и студенты смогут изучать здесь аддитивные, информационные, биоинженерные, беспилотные технологии, технологии дополненной и виртуальной реальности и робототехнические системы. Обучение в Доме научной коллаборации синхронизировано со школьными программами. Для проведения практических занятий университет предоставит свои мастерские и лаборатории, отметили в пресс-службе вуза.

В Доме научной коллаборации разработаны уникальные программы, рассчитанные по меньшей мере на 72 часа. В течение года ребенок сможет посещать занятия по одной из них. Вести занятия будут наставники, прошедшие образовательные сессии в центре "Сколково". Кроме того, здесь реализованы дополнительные профессиональные программы для педагогов региона. В рамках проекта "Педагог К-21" они узнают о роли эмоционального интеллекта школьников, психологических аспектах одаренности, важности информационно-коммуникационных технологий в образовании. Программы будут реализованы как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

О национальном проекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.