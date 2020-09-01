В Ивановской области реконструируют 10 домов культуры до конца года

ТАСС, 1 сентября. Власти Ивановской области до конца этого года по нацпроекту реконструируют 10 домов культуры (ДК), многие из которых не ремонтировались больше 30 лет. Три из них, в Кинешемском, Шуйском и Комсомольском районах, на текущей неделе начнут свою работу после капитального ремонта, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Дома культуры в селах Зобнино Кинешемского района, Афанасьевское Шуйского района и Марково Комсомольского района возобновляют работу после реконструкции и капитальных ремонтов, проведенных в рамках нацпроекта "Культура". Всего в текущем году на капитальный ремонт и реконструкцию выделены средства в размере 46,4 млн для десяти сельских учреждений культуры Вичугского, Кинешемского, Комсомольского, Лухского, Пучежского, Тейковского и Шуйского районов", - говорится в сообщении.

В Афанасьевском доме культуры Шуйского района, здание которого не ремонтировалось более 30 лет, в этом году сделали кровлю, зрительный зал, сцену и фойе, на эти цели было направлено 4,7 млн рублей. 1 сентября в ДК был первый рабочий день после масштабной реконструкции. В Марковском доме культуры помимо внутренних и фасадных работ, построили уличную сцену для концертов.

"Теперь в обновленных домах культуры появилась возможность проверить фестивали и конкурсы не только районного, но и областного масштабов", - пояснили в областном правительстве, уточнив, что в 2019 году в регионе привели в порядок шесть ДК.