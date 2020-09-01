Власти Пензенской области заявили, что около 65% дорог региона соответствуют нормативам

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 65% дорог в Пензенской области приведены в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, которая прошла во вторник в Пензе.

"В этом году объем дорожного фонда составляет порядка 7 млрд рублей. На территории Пензенской области приведено в нормативное состояние около 65% дорог", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

По словам главы региона, планы дорожных работа на 2021 году будут сформированы с учетом мнения жителей. "На сельских территориях остается немало проблем, с которыми ко мне обращаются люди. Мы планируем вплотную заняться ремонтом межпоселенческих дорог, начиная со следующего года", - отметил Белозерцев.

Комаров подчеркнул, что необходимо перейти к ремонту сельских и поселковых дорог. "У вас один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе по нормативному состоянию дорог", - приводятся в сообщении слова Комарова.

В 2020 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе предусмотрено более 1,9 млрд рублей. Дорожные работы проводятся на 84 объектах, в нормативное состояние будут приведены еще 110 км автодорог местного и регионального значения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начавшегося в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.