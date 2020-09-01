Более 700 ульяновских социально значимых объектов подключат к интернету до конца 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 700 социально значимых объектов Ульяновской области подключат к высокоскоростному интернету до конца 2021 года по региональному проекту "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика России". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Всего за три года (с 2019 по 2021 годы) подключат свыше 230 образовательных учреждений, 85 пожарных частей, 111 сельских администраций, более 250 фельдшерско-акушерских пунктов и порядка 20 подразделений Росгвардии. <…> Работы ведутся ПАО "Ростелеком" в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика России", инициированной президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, план поэтапного подключения объектов на территории региона утвержден губернатором Сергеем Морозовым. В 2019 году доступ появился у 185 объектов, в 2020 году - в 228. В 2021 году планируется довести высокоскоростной интернет еще до 297 объектов.

"Всего в 2019-2020 годах было проведено порядка 130 километров линий оптико-волоконной сети. Благодаря этому во многих малых населенных пунктах впервые появляется интернет. В подключенной местности организации и частные домовладения смогут также получить доступ к интернету", - приводятся в сообщении слова директора областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светланы Опенышевой.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Ее основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпрограммы - свыше 1,5 трлн рублей.