В ЕАО скоростной интернет за два года проведут к 126 соцобъектам

ТАСС, 2 сентября. Власти Еврейской автономной области и компания "Ростелеком" обеспечат доступ к высокоскоростному интернету для 126 соцобъектов, включая школы в маленьких поселениях. Об этом сообщил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн в Instagram.

"Сложно представить жизнь современной школы без высокоскоростного интернета. Интерактивные уроки, работа школьных медиа, психологические тренинги. Это очень важно и для крупного учебного заведения, и для маленькой сельской школы. Я очень рад, что благодаря нашему сотрудничеству с компанией "Ростелеком" доступ в интернет получают социально значимые объекты. Проект "Информационная инфраструктура" [нацпроекта "Цифровая экономика"] рассчитан на три года. В этом году к высокоскоростной сети будут подключены 55 социально значимых объектов, включая 29 образовательных учреждений, а также построено более 30 км оптики", - написал Гольдштейн.

В следующем году доступ в интернет получит 71 социально значимый объект. Также будут построены более 26 км оптики и две оптические линии общей протяженностью более 100 км - Бира - Будукан и Облучье - Радде. По ним доступ к скоростному интернету получат в удаленных селах Радде, Пашково и Будукан.

"Но кроме получения новых знаний, нам важна еще и безопасность детей. В том числе и в информационном пространстве. Поэтому все школы и учреждения среднего профессионального образования подключаются в Единую сеть передачи данных с контент-фильтрацией. Если будут обнаружены запрещенные для просмотра сайты, сервис автоматически заблокирует к ним доступ. Ребята будут использовать в обучении только проверенные ресурсы", - добавил Гольдштейн.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".