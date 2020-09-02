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Детский технопарк "Кванториум" в Новосибирске откроется в октябре

В нем дети смогут заниматься конструированием моделей беспилотного автомобиля, роботехникой, авиамоделированием и создавать интерактивные карты местности с использованием снимков из космоса

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) откроется не 1 сентября, как планировалось, а в октябре. Перенос сроков связан со сложностями с финансированием в период пандемии, а также с рядом технических проблем, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Мы, конечно, планировали открыть его 1 сентября, изначально мы к этому готовились, но финансовое состояние в этом году не позволило нам провести все необходимые работы в те сроки, которые мы намечали в прошлом году. Я думаю, в ближайший месяц мы закончим все необходимые работы и откроем "Кванториум", - сказал Федорчук.

Он добавил, что перенос сроков создания технопарка в НГТУ связан также с некоторыми техническими проблемами, когда необходимо было полностью изменить проект ремонта помещений.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

"Кванториум" состоит из пяти тематических зон: IT-класс, зоны электроники, промышленного дизайна, коворкинга и помещения, где располагаются инструменты для резки и шлифовки материалов. На базе НГТУ дети смогут заниматься конструированием моделей беспилотного автомобиля, роботехникой, авиамоделированием, созданием моделей спутников, а также создавать интерактивные карты местности с использованием снимков из космоса.

Сегодня в 62 регионах РФ активную работу уже ведут 89 детских технопарков. В рамках нацпроекта во всех регионах страны планируется создать 345 мобильных "Кванториумов". Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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