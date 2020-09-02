Первый этап строительства очистных сооружений в Волгограде завершится в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство сооружений биологической очистки на острове Голодном в Волгограде на первом этапе завершат в 2021 году, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания с подрядчиками и профильными специалистами в среду.

"Надо планово завершить данный объект в 2021 году, чтобы в 22-м приступить ко второму этапу. Финансирование обеспечено в полном объеме. Наиважнейший для Волгограда объект практически строится заново, работы идут в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" нацпроекта "Экология", - сказал Бочаров.

После завершения двух этапов объект будет полностью отвечать современным требованиям, отметил он. Региону необходимо сократить сброс стоков в Волгу в три раза - с 90 до 30 млн кубометров. Для этого, по данным областной администрации, на первом этапе будет построено более 10 объектов на площади около 4,5 га.

"Здесь будут созданы восемь бассейнов активного ила (аэротенков), столько же вторичных горизонтальных отстойников, воздуходувная станция, а также вспомогательные сооружения", - уточнили в пресс-службе.

Процесс очистки

До 2024 года, в рамках второго этапа строительства очистных сооружений, подрядчик построит здание дисковой фильтрации и илоуплотнители.

"Прошедшие механическую очистку сточные воды будут поступать на новую станцию", - отметили в администрации.

Очистка вод будет происходить при смешивании стоков с активным илом - смесью микроорганизмов, которые могут расщеплять загрязнения из органики. Затем вода будет отстаиваться, фильтроваться и поступать на дезинфекцию на станцию ультрафиолетового обеззараживания.