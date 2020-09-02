Около 1 тыс. мест создадут в новых детских садах в Тверской области к 2022 году

ТАСС, 2 сентября. Власти Тверской области планируют создать около 1 тыс. мест в детских садах, строительство которых завершится в Твери и еще в семи городах и поселках в 2020-2021 годах. Эта работа проводится в рамках национального проекта "Демография", сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В рамках национального проекта строятся детские сады. Новые учреждения в 2020-2021 годах откроют в Твери, Торопце, Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, поселке Ривицкий Максатихинского района, поселке Эммаусс и селе Бурашево Калининского района. Это позволит ввести около 1 тыс. новых мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в регионе ведется строительство 10 дошкольных учреждений, работы на шести объектах планируют завершить в 2020 году. Так, в высокой степени готовности находятся детские сады в поселке Эммаусс на 80 мест и на 60 мест в поселке Ривицкий. В Лихославле в строящемся детском саду завершают работы по внутренней отделке и благоустройству территории. Также достраиваются дошкольные учреждения в Твери, Торжке, Торопце.

Тема реализации в регионе национального проекта "Демография" в среду обсуждалась на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Отмечается, что с 2020 по 2024 год профессиональный уровень смогут повысить более 1,6 тыс. молодых матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Поддержку семей при рождении детей в регионе оказывают по 14 направлениям, в том числе предоставляют ежемесячные выплаты при появлении на свет первого и третьего ребенка, вручают подарочные наборы новорожденным, выплачивают региональный материнский капитал. Также для выполнения задач нацпроекта "Демография" идет оснащение современным оборудованием детских поликлиник и больниц, создаются комфортные условия для приема и лечения пациентов. "Ведется целевой набор по востребованной в Твери и районах специальности "Педиатрия" - в 2020 году по этому направлению обучаются 54 студента-целевика", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет в России составит 3,1 трлн рублей.