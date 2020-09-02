В Пензенской области открылся первый мобильный детский технопарк

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый мобильный технопарк "Квантотрак", построенный по нацпроекту "Образование", начал работу в Пензенской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Мобильный технопарк "Квантотрак" - это детский технопарк "Кванториум", созданный на базе передвижной автомобильной станции, реализует обучение детей, проживающих в сельской местности, по программам инженерной направленности. Он начнет свою работу в шести школах Пензенской области", - отмечается в сообщении.

"Квантотрак" будет работать в школах сел Кижеватово, Альферьевка, рабочих поселков Мокшан и Шемышейка, городов Городище и Каменка. В каждой школе "Квантотрак" будет находиться трижды в течение учебного года, по 14 дней.

"В первую половину дня оборудование мобильного технопарка будет дополнять занятия по предметной области "Технология", во вторую - дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленности", - говорится в сообщении. Мобильный технопарк оснащен высокотехнологичным оборудованием для проектной деятельности. Когда "Квантотрак" будет отсутствовать, с учителями и учениками планирует работать группа дистанционного сопровождения.

В настоящее время в регионе действует один детский технопарк - "Кванториум НЭЛ", рассчитанный на обучение 800 детей по 30 образовательным программам. Он был открыт в 2017 году.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.