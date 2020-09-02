Районный центр в КБР город Чегем победил во всероссийском конкурсе по благоустройству

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Административный центр Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) город Чегем стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Для создания парка в городе будет выделено 50 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

Федеральная комиссия подвела итоги четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти проекты будут реализованы в 2021 году.

"В число победителей в категории "Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек включительно" вошел город Чегем КБР. В рамках проекта на центральной улице Чегема появятся четыре зоны: культурная, спортивная, детская и зона рекреации. Будут выполнены работы по озеленению, благоустройству, созданию прогулочных территорий, установке малых архитектурных форм и детских игровых площадок, сумма гранта составит 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям - в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития.

По итогам 2019 года победителем данного конкурса от КБР стал город Баксан в категории "Малые города". На выделенные средства там строится первый парк на площади в 25 га, где ранее была незаконная свалка. Там разместятся детский парк аттракционов, кафе, зоны для развлечения для самых маленьких посетителей, для старшего поколения предусмотрен угол досуга, большой спортивный объект, завершение работ запланировано к концу 2020 года.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей.