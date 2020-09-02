Три города Вологодской области восстановят исторические объекты на федеральные гранты

ВОЛОГДА, 2 сентября. /ТАСС/. Череповец, Белозерск и Вытегра Вологодской области признаны победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На средства федеральных грантов в них будут реализованы проекты по благоустройству и воссозданию исторического облика общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Федеральных грантов удостоены проекты Череповца, Белозерска и Вытегры. На их реализацию Вологодская область получит средства из федерального бюджета по итогам IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который прошел под эгидой Минстроя России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора области Антона Стрижова, в номинации "Исторические поселения" от региона победили два проекта: "Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка" в Череповце и "Моя Белозерская набережная" в Белозерске. Так, в Череповце благоустроят парк культуры и отдыха, где планируется устроить входную группу, создать беседки, пруд, дополнительные дорожки с деревянными подиумами для сидения, современную детскую игровую зону "Соляные холмы", воссоздать павильоны и круговую аллею вокруг центральной площади, добавить элементы дендросада. Торговые павильоны на территории сада приведут к единообразию.

В Белозерске благоустроят улицу Набережную имени П. К. Георгиевского с восстановлением части исторических элементов, созданием рекреационных зон, видовых площадок и условий для активного отдыха. В номинации "Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек" победил проект города Вытегры "Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической набережной, сохранившей элементы Мариинской водной системы с реконструкцией "детского городка". Это продолжение благоустройства набережной, начатого в прошлом году. В новом проекте запланировано преобразить участок набережной реки Вытегры, где установят малые архитектурные формы - опоры уличного освещения, декоративные урны, скамьи. Предполагается реконструкция детского городка, ремонт моста и укрепление берега реки.

Все три проекта будут реализованы в 2021-2022 годах, конкретный объем их финансирования из всех источников будет известен чуть позднее, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства. Всего от области подавались четыре заявки, в список победителей не вошел проект от города Никольска. В целом одобрено 160 заявок из 301 от 76 регионов РФ.

Вологодская область с самого начала принимает участие в конкурсе, который проводится с 2018 года. На данный момент завершены или еще реализуются пять проектов - в Вытегре, Череповце, Тотьме, Устюжне, их завершат до конца этого года, в следующем году - проект села Ферапонтово.