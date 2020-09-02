Четыре волгоградских города выиграли 220 млн рублей на создание комфортной городской среды

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Палласовка, Урюпинск, Николаевск и Петров Вал под Волгоградом выиграли гранты на общую сумму в 220 млн рублей, победив во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщили в среду в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали сразу четыре города Волгоградской области. Урюпинск, Николаевск, Петров Вал и Палласовка. Муниципалитеты получат в общей сложности 220 млн рублей на преобразование общественных пространств в 2021-2022 годах. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Представитель областной администрации отметил, что волгоградский регион впервые выиграл сразу четыре гранта, в предыдущие два года гранты выигрывали лишь по одному городу, это были Фролово и Михайловка.

"Благодаря гранту в 70 млн рублей в Урюпинске воплотится в жизнь проект "Вишневый сквер - центр городской культуры", в Палласовке за 50 млн рублей выигранного гранта намерены обустроить парк "Тургун", также за 50 млн рублей в Николаевске реализуют проект по созданию многофункционального ландшафтного комплекса "Белый берег", а в Петров Вале за 50 млн рублей создадут современное общественное пространство для отдыха жителей всех возрастов в Сквере железнодорожников", - рассказал представитель областной администрации.

По данным пресс-службы администрации региона, губернатором Андреем Бочаровым поставлены задачи по созданию комфортных условий для жизни во всех населенных пунктах вне зависимости от количества жителей и удаленности от Волгограда. С 2014 года реализованы 750 проектов благоустройства, в 2020 году запланированы еще 177. Минстрой России включил Волгоградскую область в число лучших по формированию комфортной городской среды, ведущие региональные практики пополнили специализированный федеральный реестр.