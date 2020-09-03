Федеральные онкологи положительно оценили работу коллег в Забайкалье во время пандемии

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Онкологи в Забайкальском крае во время пандемии коронавируса нового типа серьезно занимались доступностью медицинской помощи онкологическим больным, считают специалисты Минздрава России. Об сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Предварительно отмечу, что регионом предпринималась масса усилий, чтобы минимизировать последствия COVID-19 и обеспечить максимальную доступность медицинской помощи онкологическим больным. Окончательные выводы будут представлены министру здравоохранения РФ и главе региона после получения дополнительной аналитической информации о работе онкологической службы Забайкалья, а также документации территориального фонда обязательного медицинского страхования", - процитировали в пресс-службе доктора медицинских наук Тиграна Геворкяна, который возглавляет экспертную группу.

Федеральные специалисты, в частности, посетили краевой онкологический диспансер, где в мае была выявлена вспышка коронавируса. Также эксперты провели рабочее совещание с руководством краевого Минздрава и главными врачами лечебных учреждений, которые оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.