В Саратовской области открылся первый IT-куб

САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Первый в Саратовской области IT-куб открылся в городе Балашове, здесь дети смогут освоить языки программирования, писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность, сообщает в четверг министерство образования региона.

"Первый IT-куб в регионе открылся на базе центра дополнительного образования детей "Созвездие" в Балашове. IT-куб станет центром притяжения для детей. Открытие IT-куба стало очередным результатом федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что записаться на обучение могут ребята от 7 до 17 лет, первыми учениками IT-куба станут более 400 ребят Балашовского района. Занятия будут вестись по шести направлениям IT-сферы: это базовые навыки программирования на си-подобных языках, системное администрирование, искусственный интеллект, программирование на python, разработка vr/ar-приложений, мобильная разработка. Для каждого из направлений приобрели инновационное оборудование, в числе которого VR-шлемы, робототехника, видеокамеры для съемки на 360 градусов, интерактивные комплекты и многое другое. Обучение для школьников будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Образование" в 2020-2022 годах в регионе запланировали создание 3 ключевых центров цифрового образования детей IT-куб.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.