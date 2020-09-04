Домик в деревне: как учитель труда стала фермером и ветеринаром

Наталия Комарова - учитель технологии и классный руководитель в одной из школ Великого Новгорода. Несмотря на свою любовь к работе в областном центре, 12 лет назад она приняла смелое решение - переехать в сельскую местность и создать там собственную ферму. Методом проб и ошибок она делала первые шаги к своей мечте, а с помощью обучения по программе Ворлдскиллс 50+ "перешла на новый уровень" – научилась профессионально оказывать помощь животным в своем домашнем хозяйстве. О том, как не бояться изменить свою жизнь и не отступить от цели даже в сложный период пандемии, - в материале ТАСС.
4 сентября Наталии исполнилось 52 года. Она родилась в Великом Новгороде, здесь же окончила педагогический институт, затем устроилась в школу и создала семью. Женщина и сейчас продолжает работать учителем, но уже более 10 лет живет за 30 км от областного центра – в деревне Видогощь. Ребенком она проводила здесь почти каждое лето, живя в небольшом доме, который купили ее родители. "Маленький домик, лес кругом, ягоды можно было собирать", - рассказала женщина.
Именно с этого дома и началась история создания фермерского хозяйства Наталии, которым сегодня она занимается вместе с супругом и сыновьями. "Начали потихонечку: сначала козочек завели, курочек, потом нам подарили кроликов, - так и пошло. – вспоминает Комарова. - В 2013 году у нас появилась первая корова, тогда только попробовали, как это, получится или нет. Сейчас у нас уже 43 головы крупного рогатого скота – коровы, бычки, телята".
Несмотря на нагрузку, преподавательскую деятельность в школе женщина решила не оставлять. "Я очень энергичный человек сама по себе, и мне не составляет труда ездить туда-обратно по 30 км каждый день", - говорит она. Более того, этим летом ученики Наталии даже приезжали к ней на "экскурсию": посмотреть, как устроено домашнее хозяйство на селе.
Отвечать за тех, кого приручили
Одна из основных проблем, когда ты становишься фермером и начинаешь заниматься разведением скота, — это оказание ветеринарной помощи, поделилась Наталия. Чаще всего помочь животному нужно быстро и очень качественно. "В первые годы нам нередко приходилось обходиться без специалиста – услуги ветеринара дорогие, да и далеко не всегда у врача есть возможность оперативно приехать", - поделилась Комарова.
Чтобы научиться грамотно следить за здоровьем животных и вовремя оказывать им помощь, Наталия хотела записаться на специальные курсы в Новгородском агротехническом техникуме. Однако раньше обучение там было только очным, и такой график ей, конечно, не подошел.
Ветеринария – дело тонкое
В этом году желание Наталии пройти курс по ветеринарии наконец-то осуществилось. В разговоре с коллегами-учителями она услышала о старте бесплатной образовательной программы Ворлдскиллс для людей старше 50 лет в рамках нацпроекта "Демография", которое теперь проходило в агротехническом техникуме по удобному расписанию.
Обучение Комаровой началось в мае и пришлось на сложное время пандемии, когда в регионе действовало множество ограничений из-за распространения нового вируса. Тем не менее, эта ситуация Наталию не испугала и не заставила отступить.
"Теорию мы изучали дистанционно, на практику – потом приезжали лично. Занятия оказались очень познавательными, а преподаватели сразу оставили личные телефоны и сказали обращаться по всем вопросам в любое время. Давали нам материалы, которые можно было перечитать, если мы что-то сразу не понимали", - рассказала Наталия.
В итоге из лекций она узнала об особенностях заболеваний у коров, изучила, как правильно делать животным перевязки и даже накладывать швы. "Мы учились внутривенно препараты вводить, вену прощупывать. Я сама теперь своим коровам делаю уколы. Раньше что-то делала неправильно: не так держала иголочку, не так подходила к животным, и они пытались ударить. Знание таких тонкостей очень помогает," – поделилась Комарова.
Кроме того, преподаватели посоветовали Наталии много дополнительной литературы, которую она сейчас с интересом изучает дома.
По словам женщины, после обучения она стала намного увереннее себя чувствовать на ферме. "Тем более, что есть заболевания, которые у скота повторяются, и раз за разом я все делаю уже смелее, как профессионал", - призналась Комарова.
Наталия уверена - их семейное дело будет развиваться дальше, а новые знания, которые она получила и намерена совершенствовать в дальнейшем, в этом помогут. Главное – не сидеть на месте, а работать над собой.
Юлия Бабич