Открытие фестиваля "Таврида - АРТ" в Крыму посмотрели онлайн более шести миллионов человек

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 3 сентября. /ТАСС/. Открытие в Крыму фестиваля "Таврида - АРТ", а также трансляцию мероприятий первого дня фестиваля посмотрели в интернете более 6 млн человек, сообщил журналистам в четверг первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса на саму площадку в Крыму могут попасть только две тысячи участников и до 1,5 тыс. зрителей в день, в то время как в прошлом году фестиваль собрал около 90 тыс. человек. Однако сотни тысяч человек могут присоединиться благодаря показу мероприятий онлайн.

"Вчерашнее открытие и все, что происходило вчера вечером, посмотрели более 6 млн человек в интернете", - сказал Кириенко.

По его словам, мероприятия фестиваля стримов и концертов во дворах, который проходит в орбите фестиваля фестивалей "Таврида - АРТ", состоятся в 73 регионах России.

"Более чем в 100 городах в 73 регионах стартует проект "Таврида рядом", когда резиденты "Тавриды", которые в силу ограничений не смогли приехать, устраивают концерты", - сказал Кириенко.

Всего пройдет более двух тысяч концертов, выставок и других "проектов для вовлечения людей".

Фестиваль "Таврида - АРТ" открылся в бухте Капсель 2 сентября и продлится до 6 сентября.

Гранты участникам

Гранты на сумму 70 млн рублей выдали на форуме "Таврида" с начала этого сезона молодым деятелям культуры и искусства, сообщил журналистам в четверг первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"За время форума у нас распределено, за лето этого года гранты выделены почти на 70 млн рублей. Гранты могут быть достаточно приличными - арт-резиденции получали до 7,5 млн рублей, до 3 млн может получить человек (который представляет свой творческий проект - прим. ТАСС)", - сказал Кириенко.

Он отметил, что кроме финансовой поддержки разных форматов участники могут получить и другую помощь. Например, подписать контракт с крупной продюсерской компанией или принять приглашение на важное для молодого человека мероприятие.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

В новость были внесены изменения (14:01 мск) - добавлена информация о грантах для участниов фестиваля.