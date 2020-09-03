Новое общежитие Томского госуниверситета открылось на год раньше срока

ТОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новое общежитие Томского государственного университета (ТГУ) "Маяк", которое позволит ликвидировать очередь в общежития вуза для иногородних и иностранных студентов, открылось в четверг. Данное общежитие, на строительство которого выделили более 1,1 млрд рублей из бюджета РФ, открылось на год раньше запланированного срока и обошлось на 100 млн рублей дешевле, передает корр. ТАСС с открытия корпусов "Маяка".

"Поздравляем вас с открытием нового общежития. Это событие произошло на год раньше запланированного срока. Два корпуса "Маяка" на берегу Томи позволят университету дополнительно принять почти тысячу студентов. Современное общежитие сделает еще более привлекательным университет, город Томск, регион в целом не только в России, но и за ее пределами. Университет открывает "Маяк" в непростых условиях, однако это важно сделать сейчас, не откладывая", - сказал в своем видеообращении к участникам церемонии открытия министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

Новое общежитие состоит из двух корпусов по 12 и 15 этажей. В нем находятся комнаты на одного и двух жильцов, в том числе для инвалидов, душевые, гладильные, прачечные, учебные комнаты, кухни, актовый зал и столовые. Также предусмотрят точки Wi-Fi и система безопасности.

"Сами студенты назвали общежитие "Маяком". И это "маяк" для всех нас, научно-образовательный комплекс - не просто разговоры, это "маяк" для всего движения региона вперед. Это очередная ступенька в создании [научно-образовательного] центра мирового уровня, к которому мы стремимся все. Спасибо строителям за качество, что сэкономили 100 миллионов [рублей]", - сказал в ходе церемонии губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как пояснил ТАСС ректор ТГУ Эдуард Галажинский, на строительство общежития Министерство высшего образования и науки РФ выделило 1,17 млрд рублей. В результате торгов на оборудовании, за счет изменения строительных технологий без потери качества удалось сэкономить около 10% - 100 млн рублей. К тому же благодаря доверительным отношениям между министерством и вузом сумму выделили на все этапы строительства заранее, поэтому завершить работы удалось за два, а не за три года. Благодаря вводу нового общежития ТГУ смог начать учебный год без очереди в общежития вуза.

"Места для проживания - самое узкое место у нас. У нас очередь была, нуждающихся [в общежитии] 1 000 человек было. Так что удалось ликвидировать очередь, к сожалению, на короткий срок, потому что у нас на следующий год к контрольным цифрам приема еще 800 мест добавилось благодаря нашей позиции (в мировых рейтингах - прим. ТАСС), но тут мы уже будем рассчитывать на новый кампус, строящийся на левом берегу [Томи]", - сказал Галажинский.

О ТГУ и студенческой столице Сибири

ТГУ основали в 1878 году как Императорский Томский университет и стал первым высшим учебным заведением в азиатской части России. В настоящее время это классический университет исследовательского типа, центр науки, образования и инноваций, входит в число университетов - лидеров федерального проекта "5-100". В структуре университета - 20 факультетов и учебных институтов, 3 НИИ и 38 центров довузовской подготовки, в вузе обучаются более 16 тыс. студентов.

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет. Ключевой приоритет развития города - экспорт образования и науки, что соответствует целям национального проекта "Образование". Так, количество стран, абитуриенты которых поступили в томские университеты, за 2019 год увеличилось с 79 до 93.