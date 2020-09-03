В Тульской области открыли комплекс по обработке мусора мощностью 440 тыс. тонн в год

ТУЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "МСК-НТ", являющая в Тульской области одним из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в четверг ввела в эксплуатацию комплекс по обработке мусора мощностью 440 тыс. тонн в год. Около 70% от этого объема будет сортироваться для отправки на дальнейшую переработку, сообщила пресс-служба правительства региона.

"3 сентября в Дубне начал работу современный комплекс по обработке (ТКО) регионального оператора "МСК-НТ". Годовая мощность обработки комплекса составляет 440 тыс. тонн в год. Обслуживать круглосуточную работу предприятия будут более 100 человек. На предприятии производится как ручная, так и автоматизированная сортировка отходов, что позволит переработать до 70% извлекаемого из общего потока ТКО вторичного сырья", - говорится в сообщении.

По данным директора тульского филиала "МСК-НТ" Андрея Карпеева, воздействие комплекса на окружающую среду сведено к минимуму за счет прессования мусора, что сократит площадь его захоронения, также на предприятии установлены системы вентиляции, фильтрации и очистки воздуха. "Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу ввести в эксплуатацию новые современные объекты по обращению с ТКО. Создание таких объектов позволит вовлечь большее количество образуемых отходов во вторичный оборот. Это отвечает целям национального проекта "Экология", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии региона Юрия Панфилова.

Современные комплексы по переработке отходов к 2021 году также планируется открыть в городах Тула и Узловая. Как сообщалось, в 2018 году по итогам конкурса московские компании "МСК-НТ" и "Хартия" были определены региональными операторам по обращению с ТКО в Тульской области. В рамках подписанного с властями региона соглашения компании взяли на себя обязательства построить комплексы сортировки, перегрузки и обработки мусора в Туле, Дубне, Ефремове, Плавске, Киреевске и Щекино. Общий объем инвестиций оценивается в 5,5 млрд рублей.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".