Врио главы Чувашии попросил у президента о доработке проекта Шемуршинского водохранилища

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил президента РФ Владимира Путина поручить Минстрою России доработать проект законсервированного на сегодня водохранилища в Шемуршинском районе.

"У нас есть такой объект - Шемуршинское водохранилище, которое было создано еще в рамках реализации программы "Чистая вода" в 2010-2015 годах. Если бы вы поддержали данное предложение и дали поручение Минстрою в рамках уже действующей программы "Чистая вода" доработать этот проект (проект оценивается примерно в 1,7 млрд рублей, соответствующую работу по разработке проектно-сметной документации мы уже начали и планируем завершить к концу года), то это было бы очень полезно для повышения качества жизни трех районов Чувашской Республики и производственных объектов, которые там осуществляют свою хозяйственную деятельность", - сказал Николаев в четверг на встрече с главой государства в режиме видеоконференции.

По его словам, водохранилище создано, вся очистительная, насосная техника смонтирована, часть водоводов построена, но объект на сегодняшний день законсервирован.

"Если этот объект запустить, построив водоводы, то примерно 60 тыс. сельского населения может получить чистую, качественную воду. Кроме того, в случае необходимости характеристики объекта позволяют снабжать водой также соседние районы Республики Татарстан", - уточнил он.

Проект "Чистая вода" является одной из составляющих нацпроекта "Экология". В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.