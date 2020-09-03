В Нижегородской области обустроят по нацпроекту спортивные площадки во дворах домов

ТАСС, 3 сентября. Проект "Спорт в каждый двор" стартовал в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Для того чтобы жители могли заниматься физкультурой и спортом, необходимо создать для них соответствующую инфраструктуру в шаговой доступности. Поэтому мы приняли решение обустраивать открытые спортивные площадки совместно с домоуправляющими компаниями. В 2020 году в регионе появится 15 таких площадок, а в будущем планируем открыть их в каждом муниципальном образовании", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рамках проекта "Спорт в каждый двор" Минспорта региона организует занятия физкультурой и сдачу норм ГТО. Формат проекта предусматривает проведение тренингов под руководством спортивных инструкторов для людей любого возраста. "Реализация проекта позволит сделать занятия физкультурой доступными для жителей и будет способствовать созданию спортивных дворовых команд", - цитирует пресс-служба министра спорта Нижегородской области Артема Ефремова.

В проект также включена спортивная программа "Зеленый фитнес", которая представляет собой еженедельные тренировки на территории общественных пространств: на Нижневолжской набережной, в Сормовском парке, парке "Дубки", а также во дворах жилых комплексов Нижнего Новгорода.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.