Мурманская область получит дополнительно 116 млн рублей на ремонт дорог в этом году

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят дополнительные средства в размере 116 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"В отношении Мурманской области правительство страны распределило 116 млн рублей, которые будут дополнительно потрачены на капиталоемкие объекты улично-дорожной сети столицы Заполярья. Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, общий объем средств, выделенных российским регионам на улучшение дорожной сети составит 4,95 млрд рублей в 2020 году. Доклад о расходовании средств должен быть представлен в правительство России до 1 февраля 2021 года.

По информации правительства региона, в рамках реализации дорожного нацпроекта в Мурманской области уже завершены работы на 13 объектах, это пять участков улично-дорожной сети в Коле и восемь трасс областной собственности. Наибольшее количество объектов ремонта находятся в городе Мурманске, здесь приводят в порядок 27 участков улично-дорожной сети.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации "Мурманская". Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

"Главное сейчас максимально жестко контролировать сроки и качество хода производства работ на объектах, чтобы жители получили действительно качественную и безопасную городскую инфраструктуру", - приводят в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.