Вологодской области выделили дополнительно 180 млн рублей на ремонт трех крупных дорог

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области дополнительно получит более 180 млн рублей из федерального бюджета на ремонт трех крупных региональных дорог, которые являются популярными туристическими маршрутами и соединяют несколько муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"В рамках трансферта из федерального бюджета Вологодской области выделено более 180 млн рублей. Эти средства будут направлены ремонт трех крупных дорог регионального значения: Череповец - Белозерск - Липин Бор, Тотьма - Никольск и Грязовец - Вохтога. Благодаря дополнительным финансовым ресурсам с опережением графика удастся дополнительно отремонтировать 13,5 км дорог", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабинета министров. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" российские регионы дополнительно получат почти 5 млрд рублей на улучшение дорожной сети.

По словам губернатора области Олега Кувшинникова, до конца года будут отремонтированы более 350 км региональных и муниципальных дорог. "Выделенные правительством страны дополнительные средства помогут ускорить работы на трех крупных объектах и своевременно завершить ремонты дорожного полотна. Жители региона оценят эти позитивные изменения", - сказал губернатор.

Сейчас на всех этих объектах ведутся ремонтные работы. Так, на трассе Череповец - Белозерск - Липин Бор, которая ведет в старинный город-музей Белозерск и соединяет несколько муниципалитетов, привели в порядок более 70 км. Еще порядка 20 км - до города Белозерска - сделают в этом году. На трассе Тотьма - Никольск также работают дорожники. Общая протяженность ремонта, которая затрагивает Бабушкинский и Никольский район, составляет более 190 км. До конца года в Бабушкинском районе отремонтируют порядка 40 км. На ремонт участка 65,3 км в Никольском районе ведется разработка проектно-сметной документации.

Ремонтируется также трасса Грязовец - Вохтога. В этом году приводят в порядок более 10 км. Благодаря дополнительно выделенным средствам удастся сдвинуть сроки ремонта и сделать еще около трех километров. В 2021 году работы продолжатся на оставшихся 30 км.