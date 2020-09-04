Мусороперегрузочную станцию и полигон в Якутске намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти планируют ввести в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию и полигон в Якутске в начале 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов.

"Приоритетными объектами, над которыми ведется работа, являются реализация строительства нового полигона и мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Якутске. Мусороперегрузочная станция позволит обрабатывать на 100 процентов твердые коммунальные отходы, образуемые на территории городского округа "город Якутск". Также на станции предполагается переработка отходов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объектов - начало 2023 года", - сказал Романов.

Мусороперегрузочную станцию планируют построить в рамках концессионного соглашения, предварительная стоимость - около 1,2 млрд рублей. Первый этап проекта обойдется в 961 млн рублей.

На данный момент региональное МинЖКХ актуализирует территориальную схему обращения с отходами на территории республики. В результате будут скорректированы сведения о планируемых объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов. Так, в отдаленных районах Якутии, где низкая плотность населения и объем отходов меньше, чем в городах, планируется приобрести термодеструкционные (используются для термической утилизации) установки.

Всего на исполнение нацпроекта "Экология" в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).