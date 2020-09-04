Центр культурного наследия открылся в сельской местности на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия центра культурного наследия состоялось в селе Ильинское Томаринского района на юге Сахалина. Мероприятие приурочили к 163-летию со дня основания населенного пункта, сообщается в пятницу в пресс-релизе правительства Сахалинской области.

Создание центра велось по национальному проекту "Культура". Ильинское является одним из самых динамично развивающихся сельских населенных пунктов Сахалинской области, во многом это связано с вводом в эксплуатацию ГРЭС-2, расположенной в непосредственной близости. Численность населения в селе увеличилась в два раза и составляет сейчас более 700 человек.

"Это большое событие для сельчан. Наши коллеги из областного центра народного творчества обеспечат методическое сопровождение. Уверена, учреждение будет пользоваться большой популярностью", - приводятся в сообщении слова заместителя министра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольги Николиной.

По информации областных властей, учреждение было построено в короткий срок, работа над его созданием велась с конца 2018 года. В здании площадью более 600 квадратных метров разместили зрительный зал на 100 посадочных мест, музыкальный класс, библиотеку, студию танца и игровую зону для детей. Все помещения оборудованы новейшими техническими средствами и мебелью. На приобретение микшерного пульта, станции управления светом, разного рода процессоров, усилителей, акустических систем, мультимедийного экрана и другой техники потратили 14 млн рублей. В дальнейшем планируется закупить еще и уличную аппаратуру, построить хорошую дорогу к центру и обустроить прилегающую к нему территорию.

До появления центра творческим коллективам и жителям населенного пункта во время мероприятий приходилось ютиться на маленьких площадках и пользоваться услугами соседнего села Пензенское. В работе использовалась техника 1980-90-х годов. Устраивать большие праздники и другие полноценные мероприятия в селе не было возможности.

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

ГРЭС-2

Современная тепловая электростанция (ГРЭС-2) мощностью 120 МВт была построена в конце 2019 года взамен Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.