Реконструкция инфраструктуры курортов Кубани позволит повысить качество отдыха

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Реконструкция коммунальной инфраструктуры курортов Краснодарского края по новому туристическому национальному проекту позволит ускорить развитие городов, а также улучшить экологическую ситуацию и сделать отдых туристов максимально комфортным. Эту реконструкцию невозможно провести за счет городских бюджетов, необходима федеральная поддержка, сообщили в пятницу ТАСС представители администрации муниципалитетов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 сентября сообщил, что правительство рассмотрит предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева включить в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" финансирование модернизации инфраструктуры в курортных городах России, в том числе коммунальной. Министерство курортов и олимпийского наследия Краснодарского края уже направило в правительство РФ свои предложения.

"Проблема с водоснабжением города этим летом достигла своего пика. Мы все прекрасно понимаем, сколько бы средств ни вкладывалось в строительство звездных отелей, объектов показа и других точек отрасли, без воды все они просто мертвы, а без федеральных средств эту проблему нам не решить", - сказал ТАСС мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он добавил, что для курорта с бюджетом в несколько миллиардов траты на такие проекты, как строительство водозабора и разводящих сетей, невозможны. Богодистов также отметил, что пока уровень коммунальной инфраструктуры "тормозит все самые смелые проекты и начинания".

Исполняющий обязанности мэра Анапы Василий Швец сообщил ТАСС, что многие коммунальные сети города-курорта строились 40-50 лет назад, и в пик сезона, когда нагрузка на инфраструктуру становится критической, случаются перебои со светом и водоснабжением. По его словам, на данный момент многим коммунальным сетям требуется не реконструкция, а полная замена. "Для нас, как и для других прибрежных городов, это реальная перспектива решить накопившиеся проблемы, чтобы отдых наших туристов был максимально комфортным, а жизнь горожан благополучной", - отметил и. о. мэра Анапы, добавив, что проблемы с инфраструктурой невозможно решить силами местного и даже краевого бюджетов, нужна федеральная поддержка.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что, несмотря на проведенную реконструкцию сетей перед Олимпиадой, на курорте существует проблема с центральной канализацией и водоснабжением. Особенно сложная ситуация в селах: без качественной питьевой воды находятся 48 из 80 населенных пунктов. Также не справляются с нагрузкой и очистные сооружения канализации, построенные в 1970-х годах. Их износ составляет 70-80%.

"Было инициировано создание федеральной программы "Сочи - жемчужина России", в рамках которой смогут решиться проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением, строительством очистных сооружений и ливневок. Это необходимо для комфортной жизни горожан и гостей курорта. Перед нами стоит один из главных вопросов - улучшение экологической ситуации на курорте благодаря развитию коммунальной инфраструктуры", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

О туризме на Кубани

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно из-за пандемии коронавируса. С 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Туристическую отрасль в регионе признали наиболее пострадавшей в период пандемии.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. По словам губернатора края, туристический сезон на курортах региона в этом году будет продлен до 1 ноября, при этом большая часть средств размещения уже забронирована на 90%.