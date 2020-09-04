Девять художественных школ Петербурга получат к ноябрю новое оборудование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Новые инструменты, оборудование и литературу поставят в девять художественных школ Санкт-Петербурга к 1 ноября в рамках национального проекта "Культура". Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель комитета по культуре города Константин Сухенко.

"В прошлом году новыми музыкальными инструментами оснастили 15 музыкальных школ. В этом году уже закуплены необходимые инструменты для 9 художественных школ: мольберты, печи для обжига, гончарные круги, скульптурные станки, мультимедийное оборудование, компьютерная техника, а также учебная и методическая литература. Все оборудование должны поставить в школы до 1 ноября", - сказал Сухенко.

Кроме того, в рамках нацпроекта в городе также запланировали повышение квалификации работников учреждений культуры на базе центров непрерывного образования. "Сейчас обучение проходит онлайн, а также [идет] привлечение волонтеров в программу "Волонтеры культуры", - отметил собеседник агентства.

"Волонтеры культуры" - это программа в рамках национального проекта "Культура", которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений. В Санкт-Петербурге в настоящее время формируется сообщество представителей проектов и организаций в сфере культурного волонтерства. Основными направлениями в рамках программы являются сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры, реализация творческих и социокультурных проектов, организация волонтерских программ крупных культурных событий, а также туристических маршрутов и культурных пространств в городе.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.