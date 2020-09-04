Первый в Петербурге виртуальный концертный зал планируют открыть зимой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Первый для Санкт-Петербурга виртуальный концертный зал, в котором будут транслироваться концерты ведущих исполнителей из России и других стран, планируется открыть зимой, сообщил ТАСС в пятницу председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко. Зал откроют в рамках национального проекта "Культура".

"В этом году в Петербурге появится первый виртуальный концертный зал - он будет создан на базе "Петербург-концерта". Сейчас проходит конкурс на закупку оборудования. До 1 ноября его должны поставить. Надеюсь, зимой виртуальный концертный зал примет первых зрителей", - сказал Сухенко.

Глава комитета отметил, что виртуальные концертные залы сделают доступнее произведения культуры для разных социальных и возрастных групп населения - для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, семейной аудитории.

Виртуальный концертный зал появится в здании Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова в историческом центре города. В нем будут проводить трансляции концертов с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, а также специальные детские программы. В виртуальном режиме будут проходить мастер-классы от ведущих дирижеров и музыкантов страны и мира.

"Петербург-концерт", подведомственный комитету по культуре Санкт-Петербурга, является одной из крупнейших концертных организаций в России. Среди тех, кто в разные годы сотрудничал с учреждением, - Людмила Сенчина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Розенбаум, Театр эстрады им. А. Райкина, Театр Бориса Эйфмана и многие другие.

Освоение новых форматов

Говоря о влиянии пандемии новой коронавирусной инфекции на темпы реализации нацпроекта в городе, Сухенко отметил, что вынужденные ограничения и сложности, с которыми столкнулись учреждения культуры, приблизили их к решению задач в освоении новых форматов. После введения в середине марта временного запрета на посещение театры, концертные организации и музеи успешно перешли к виртуальному общению с публикой.

"Быстрая адаптация к онлайн-формату позволила уже через несколько дней после введения первых запретов, по инициативе учреждений культуры и общественных организаций, при поддержке губернатора представить первый онлайн-фестиваль "Без антракта". К марафону присоединились ведущие театры и концертные площадки города: Михайловский театр, ТЮЗ им. Брянцева, Театр комедии им. Акимова, академическая капелла, театр "Зазеркалье" и многие другие. В начале мая начал работу новый портал "Культура Петербурга", который выступает в роли своеобразного агрегатора [событий]", - сказал председатель комитета.

О нацпроекте

Открытие виртуальных концертных площадок предусмотрено в рамках регионального проекта "Цифровая культура" - одного из направлений нацпроекта "Культура". Национальный проект рассчитан на 2019-2024 гг. и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.