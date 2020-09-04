В Саратовской области увеличат число работников культуры, повысивших квалификацию

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Число работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации, увеличится в Саратовской области. Только в текущем году на курсы отправятся почти 500 человек, что примерно в два раза больше, чем по итогам 2019 года, сообщила в пятницу ТАСС министр культуры региона Татьяна Гаранина.

"Подготовка и повышение квалификации кадров - эта задача всегда остается актуальной. Ожидается, что в этом году обучение пройдут около 500 человек, что примерно в два раза больше, чем в 2019 году", - сказала Гаранина.

Она уточнила, что по проекту "Творческие люди" работники культуры проходят повышение квалификации в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. В этом году обучение осуществляется в центре при Саратовской консерватории.

"Сюда приезжают работники из районов, в том числе из сельских домов культуры, других организаций. Программа переобучения позволяет нашим работникам узнавать новое, обмениваться опытом, в конечном итоге - выполнять свою работу качественнее, идти в ногу со временем", - пояснила Гаранина.

Нацпроект "Культура" разработали для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".