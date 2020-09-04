В Красноярском крае увеличат до 100 число камер для раннего обнаружения лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют поставить в 2021 году 40 новых видеокамер возле населенных пунктов для раннего обнаружения пожаров в лесах, доведя их общее количество до 100. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

"Мы планируем поставить как минимум 100 камер. Это будет в следующем году. А дальше посмотрим на эффективность. Нас сдерживает только количество вышек сотовой связи - чем больше будет вышек, тем больше будет камер", - сказал министр.

Он пояснил ТАСС, что 60 видеокамер уже установили.

Ранее сообщалось, что развитие систем мониторинга в красноярской тайге проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

По оперативной сводке краевого лесопожарного центра, на 10:00 (06:00 мск) пятницы в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади 60 тыс. га.