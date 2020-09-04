В России издадут серию научных атласов по экологии и биологии арктических морей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Серия атласов по экологии и биологии морей Северного Ледовитого океана будет издана в России в ближайшие годы. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

"Компания планирует вместе с Арктическим научным центром выпустить еще минимум шесть подобных атласов, уже по Арктике. На мой взгляд, это уникальный вклад в науку, ничего подобного в последнее время не делалось", - сказал Леонтьев.

В 2019 году был издан "Экологический атлас Черного и Азовского морей", включающий электронную версию с трехмерными моделями дна и картой распределения донных организмов. Как добавил Леонтьев, черноморских дельфинов никто не изучал примерно с 1980 года, и только в 2018 году начались научные экспедиции по этому направлению.

На основе материалов атласа ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Морского гидрофизического института РАН, Азово-Черноморского филиала "ВНИРО" и разработали онлайн-курс "Биология Черного и Азовского морей". Лекции по новому курсу начнутся в сентябре 2020 года на площадке издательства "Лекториум".

"Слушатели нового учебного курса узнают актуальную информацию о состоянии экосистем Черного и Азовского морей, изменениях, которые происходят в акваториях в связи с природными и антропогенными факторами. Кроме этого, лекции содержат информацию о составе и разнообразии планктона, морских водорослях, донных беспозвоночных и различных группах животных (рыбы, птицы и морские млекопитающие), а также видах-вселенцах, которые попали в Черное море случайно либо в результате деятельности человека", - уточнили в компании.

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма являются целями национального проекта "Экология". За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх.