В Хабаровском крае планируют развивать медицинский туризм

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют привлекать туристов из-за рубежа для оказания специализированной медицинской помощи. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и государственных задач регионального Минздрава Светлана Лапшина.

"За 2019 год медицинская помощь была оказана более чем 17 тыс. иностранцев, в этом году - 10,9 тыс. В основном это граждане бывших республик СССР, часть - китайцы. Люди преимущественно обращались за помощью в больницы и поликлиники по необходимости, некоторые, в частности, граждане Китая делали процедуру экстракорпорального оплодотворения, которая у нас доступнее. Планируется увеличить количество иностранных медицинских туристов, которые ехали бы за такой специализированной помощью", - сказала Лапшина.

Она добавила, что в 2020 году помощь иностранцам оказали на сумму более чем 54,7 млн рублей. С прошлого года в регионе в рамках нацпроекта реализуется проект по развитию экспорта медицинских услуг, ведется работа по повышению уровня информированности иностранцев о медицинских услугах в крае. "На сайтах медицинских организаций и туристическом портале Хабаровского края создаются тематические разделы. Более десятка организаций подготовили тематические материалы для иностранцев, некоторые включены в каталог экспортной продукции и услуг предприятий края для раздачи во время деловых встреч с зарубежными гостями, форумов и конференций за границей", - сказала Лапшина.

Основным, по ее словам, инструментом продвижения экспорта медицинских услуг является взаимодействие с турагентствами. В прошлом году городская клиническая больница №10 заключила соглашение с "Агентством путешествий "Чудеса света" о создании программы медобслуживания иностранцев в регионе, работа в этом направлении ведется. Информацию о возможностях больниц и медцентров в Хабаровском крае собирались презентовать в этом году на международных выставках в Китае и Южной Корее, однако эти мероприятия отменились из-за пандемии. Лапшина сообщила, что сейчас также идет работа по организации подготовки и привлечению переводчиков в медучреждения.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019-го по 2024 год. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.