Ленинградская область станет участником федерального проекта по патриотическому воспитанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область станет одним из участников федерального проекта по патриотическому воспитанию. К такой договоренности в пятницу пришли власти региона на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"В Ленинградской области есть хорошие наработки с точки зрения патриотического воспитания, у нас разработана концепция патриотического воспитания в Ленинградской области. Также производится концепция цифровизации образовательной среды, и здесь мы бы хотели с учетом того потенциала, который есть в Ленинградской области, включиться в пилот, который проводит Министерство просвещения РФ по тому и другому проекту", - сказал на встрече с министром председатель комитета по образованию региона Сергей Тарасов.

Министерство просвещения РФ планирует начать реализацию федерального проекта, направленного на патриотическое воспитание россиян, в 2021 году в рамках нацпроекта "Образование".

"Мы поддерживаем. В соответствии с поручением президента приняты поправки в федеральный закон об образовании, предусматривающие возврат системы воспитания в школы. Также в указе президента до 2030 года одним из приоритетов является приоритет организации воспитательной работы. Сейчас готовится программа, это будет отдельный федеральный проект в рамках национального проекта по патриотическому воспитанию. Сейчас мы в проработке этого федерального проекта и определяем пилотные регионы, обязательно учтем ваше предложение", - ответил на предложение Тарасова Кравцов.