В Хабаровском крае разработают новую программу ликвидации ветхого жилья

ТАСС, 5 сентября. Власти Хабаровского края разработают новую программу ликвидации ветхого жилья. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Краевые власти намерены заняться расселением жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Для этого министерство ЖКХ региона подготовит новую программу, в которую включит подобные дома. Под расселение могут попасть более 100 тыс. кв. метров в ветхом фонде. Врио губернатора края Михаил Дегтярев уже направил в федеральное Министерство строительства и ЖКХ обращение с просьбой о выделении дополнительного финансирования", - говорится в сообщении.

Общая площадь жилья в регионе, признанного аварийным после 1 января 2017 года, составляет примерно 142 тыс. кв. метров. "Прогнозная потребность в финансировании на расселение этого фонда - около 15,5 млрд рублей. Основную часть денег предполагается привлечь из федерального бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В крае идет переселение из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. По это программе местным властям предстоит расселить около 64 тыс. кв. метров. "Вся программа рассчитана до 2025 года и разбита на шесть этапов, пока реализуются первый и второй, - приводятся слова и.о. министра ЖКХ края Дария Тюрина. - В итоге за шесть лет жилищные условия улучшат около 4 тыс. жителей региона".

Врио губернатора поручил муниципалитетам переходить на строительство нового жилья для реализации программы по переселению из ветхих домов. Пока по действующей программе к 2025 году запланировано строительство домов в 13 муниципалитетах.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал корректировку федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Для того, чтобы ускорить расселение, между регионами будут дополнительно распределены 50 млрд рублей. Проблема расселения аварийного жилья была затронута во время недавней прямой линии с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым. В августе он обратился с просьбой о выделении дополнительного финансирования к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.