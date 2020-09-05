В ЕАО открыли первую крытую ледовую арену

ТАСС, 5 сентября. Первая крытая арена с искусственным льдом в Биробиджане приняла посетителей, говорится в сообщении регионального правительства в субботу.

В ходе прямой линии в 2016 году юные хоккеисты попросили президента страны оказать содействие в строительстве ледовой арены для круглогодичных тренировок. Арена строилась по нацпроекту. На ее возведение из федерального бюджета было выделено 230 млн рублей, 100 млн - из региональной казны.

"Открытие ледовой арены не только позволит круглогодично тренироваться молодым спортсменам, но и значительно расширит перечень видов спорта, которыми будут заниматься воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва", - говорится в сообщении.

Так, по словам тренера Сергея Вошкулатова, кроме конькобежного спорта, которым больше ста ребят занимались ранее на старом стадионе "Дальсельмаш", спортсмены смогут заниматься шорт-треком - видом спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

Как отметил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, слова которого приводятся в сообщении, открытие арены - первый шаг в программе "Спорт - норма жизни". "Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится в Облучье, ФОК открытого типа к концу года появится в Биробиджане. В рамках программы "Спорт - норма жизни" запланирован большой объем работы и на следующий год. Мы будем стремиться, чтобы крупные объекты в ближайшее время были открыты в каждом районе нашей области", - сказал он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.