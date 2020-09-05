Калужская область с 2021 года войдет в программу развития детского культурного туризма

ТАСС, 5 сентября. Маршрут по Калужской области с 2021 года войдет в программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", сообщила журналистам в субботу замминистра культуры РФ Ольга Ярилова по итогам встречи с врио губернатора региона Владиславом Шапшой.

"Мы договорились о том, что Калугу нужно рекламировать и показывать как можно большему количеству людей. Со следующего года мы включим туристический маршрут по Калуге в программу развития детского туризма "Моя Россия", которую мы реализуем в рамках национального проекта "Культура". Дети приедут домой, расскажут родителям, и я абсолютно уверена, что в Калуге будет еще больше гостей", - сказала Ярилова.

Как отметил врио главы региона, в ходе встречи также обсуждались новые проекты, в том числе создание в Калуге Эрмитажа. В настоящее время проект находится на стадии государственной экспертизы.

Национальная программа детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия" стартовала в 2013 году при поддержке Министерства культуры РФ и по поручению президента России Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.