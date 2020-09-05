Калужская область получит около 1,5 млрд рублей на ремонт ДК и создание библиотек

ТАСС, 5 сентября. Калужская область по нацпроекту "Культура" до 2024 года получит из федерального бюджета около 1,5 млрд руб. на создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов, ремонт сельских домов культуры, сообщила журналистам в субботу замминистра культуры РФ Ольга Ярилова по итогам встречи с врио губернатора региона Владиславом Шапшой.

"Калужская область является очень активным участником нацпроекта "Культура". До 2024 года Калуге предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей. на восстановление домов культуры, создание современных модельных библиотек, виртуальных концертных залов, приобретение автоклубов, которые будут колесить по малым городам, сельским населенным пунктам. Мы отремонтируем детские школы искусств", - сказала Ярилова.

По словам замминистра культуры РФ, в настоящее время Калужская область находится в лидерах по реализации нацпроекта "Культура" среди российских регионов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.