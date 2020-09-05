Под Мурманском высадили 300 сеянцев сосны в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. На территории мурманского лесничества высадили 300 сеянцев сосны в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом в субботу сообщила ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Екатерина Туйчиева.

"Мурманск в этом году присоединился к всероссийской акции "Сохраним лес". Мы на территории Мурманского лесничества высадили 300 сеянцев сосны, для нашего Кольского Севера, где каждое дерево растет больше 20 лет, это чрезвычайно важно - постоянно пополнять лесной фонд, это гарантия для будущих поколений на чистый воздух, здоровое питание и все, что к этому прилагается", - сказала Туйчиева.

Она призвала всех мурманчан присоединяться к акции и стараться самостоятельно проявлять себя в таком благом начинании, как возрождение лесов, уделять серьезное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Как пояснили в минприроды региона, сеянцы сосны для высадки привезли из Карелии, их вырастили из семян и хорошо адаптировали к условиям северного климата. В акции участвовали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, мурманского лесничества и авиабазы - всего более 50 человек.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Акция задумывалась как ответ на лесные пожары. Всего в 2020 году планируется высадить 40 миллионов деревьев. Акцию проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы в рамках национального проекта "Экология".