В Коми высадили более 40 тыс. саженцев сосны на акциях "Сохраним лес" и "Лес Победы"

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Более 40 тыс. саженцев сосны высадили в Республике Коми в рамках всероссийских акций "Сохраним лес - 2020" и "Лес Победы". Саженцы с закрытой корневой системой (за счет чего они лучше приживаются) посажены в рамках нацпроекта "Экология" в качестве компенсации ранее вырубленных промышленниками деревьев, сообщили ТАСС в Минприроды Коми.

"Вчера и сегодня в Коми проходят акции "Сохраним лес - 2020" и "Лес Победы". В Сыктывдинском районе на площади почти 19 гектаров за два дня высажено более 40 тыс. саженцев сосны с закрытой корневой системой. Это проводится в рамках нацпроекта "Экология" - компенсационные посадки по восстановлению лесов, вырубленных ранее промышленными компаниями", - сообщил собеседник агентства.

В акции, прошедшей в субботу, приняли участие общественники, волонтеры, а также врио главы региона Владимир Уйба, сообщил он в своем видеообращении к жителям, его разместили на официальной странице Коми "ВКонтакте".

"Сегодня нахожусь в Сыктывдинском районе, здесь проходят сразу две замечательные акции - "Сохраним лес - 2020" и "Лес Победы". Лес - это природное богатство, которым республику щедро наградила природа. Наша задача - его бережно использовать и сохранять для будущих поколений. Акция "Сохраним лес" впервые была проведена в прошлом году в рамках нацпроекта "Экология", тогда по всей стране было высажено более 37 млн деревьев. В рамках всенародной акции "Лес Победы" также будут высажены миллионы деревьев в память о погибших героях в годы Великой Отечественной войны", - сказал Уйба.

Всероссийская акция "Сохраним лес" началась в этом году 26 августа на Камчатке. Акция задумывалась как ответ на лесные пожары. Всего в 2020 году планируется высадить 40 миллионов деревьев. Акцию проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы в рамках национального проекта "Экология".